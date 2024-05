Mourinho tem acordo com o presidente e será o novo treinador do Fenerbahce

José #Mourinho has reached an agreement with #Fenerbahce for 2 year contract @SkySport

? Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 31, 2024

O Fehnerbace não é campeão turco desde 2014 e foi o segundo colocado da última edição do campeonato, finalizando sua campanha com 99 pontos e perdendo somente um jogo. O campeão Galatasaray foi recordista de pontos com 102.

Mourinho já foi treinador de gigantes europeus como o Chelsea, Real Madrid, Manchester United, Porto e Inter de Milão. Este seria o seu primeiro trabalho na Turquia.