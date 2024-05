Palmeiras não jogou bem em 2024 mesmo com Endrick. Como será sem ele?

Abel Ferreira tem um grande desafio nas mãos: fazer o Palmeiras voltar a jogar bola. A saída de Endrick tem dominado os noticiários e o papo entre os torcedores, mas a verdade é que mesmo com ele o time já não vinha fazendo boas apresentações.

Agora, após o adeus do jovem, o português poderá olhar para o seu elenco em busca de uma solução para ter mais desempenho. É verdade que o Verdão foi campeão do Paulista e líder do seu grupo da Libertadores, mas dá para contar nos dedos a quantidade de bons jogos feitos em 2024.

Por mais que Abel tenha defendido que o seu time jogou bem contra o San Lorenzo, não dá para imaginar que o Palmeiras vai longe jogando essa mesma bola contra os adversários mais difíceis que terá pela frente.