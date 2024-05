Empresário diz que Vitor Roque terá recomeço no Barcelona e desmente Xavi

Com a saída de Xavi e a chegada de Hansi Flick, André Cury, empresário de Vitor Roque, acredita que o brasileiro pode ter um recomeço no Barcelona. Em sua primeira temporada no clube espanhol, o jovem não teve muitos minutos em campo.

"Vitor Roque esperava mais minutos com Xavi. Agora, com o novo treinador [Hansi Flick], está começando do zero", disse Cury à Rádio Marca.