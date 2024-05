Flamengo x Franca: onde assistir ao 1º jogo da final do NBB

O Flamengo entra em quadra na manhã deste sábado, a partir das 11h10 (de Brasília), no Maracanãzinho, para enfrentar o Franca Basquete (SP) no primeiro jogo da série melhor de cinco partidas das finais do Novo Basquete Brasil (NBB) 2024. A partida terá transmissão de TV Cultura, ESPN, sportv, YouTube do NBB CAIXA e NBB BasquetPass.

E é justamente o 'fator casa' que aumenta a confiança de Didi Louzada num bom resultado no primeiro confronto diante dos francanos. Em sua segunda final de NBB (foi vice-campeão em 2019), o ala destacou a força da 'Nação' e lembrou da importância de sair na frente na série decisiva.