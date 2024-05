Torcida do Cruzeiro homenageia menino morto em chacina em MG; veja

A Máfia Azul, torcida organizada do Cruzeiro, estendeu uma faixa em homenagem a Heitor Felipe — atleta de 9 anos da base do Atlético-MG que morreu em uma chacina em Ribeirão das Neves (MG) no dia 23 de maio. Ele era torcedor do Cruzeiro.

O que aconteceu

A homenagem aconteceu na vitória por 1 a 0 sobre a Universidad Católica pela Sul-Americana. O Cruzeiro se classificou para as oitavas de final da competição.

A faixa foi posicionada no anel inferior do Mineirão, atrás de um dos gols. A Máfia Azul também estendeu a faixa na frente do Mineirão.