Nova Iguaçu vê risco de desmanche após boa campanha e final contra o Fla

O meia Yago Ferreira não deve permanecer para a disputar da Série D. Embora tenha contrato até setembro, ele possui propostas e a tendência é que deixe o Nova Iguaçu. O ex-jogador Iranildo, que é seu pai e empresário, disse ao canal "Mundo GV" que ele só retornará ao Fluminense, clube dono dos direitos, se for para "ter as mesmas oportunidades".

Classificação e jogos Carioca

Há ainda outros jogadores com empréstimo a se encerrar. Esses são os casos do atacante Xandinho (Olaria) e do meia Ronald (Falcon-SE).

O volante Albert desperta o interesse de Chapecoense e Ponte Preta. Segundo o colunista André Hernan, do UOL, ainda há mais dois clubes da Série B que sondaram a situação do jogador.



Bill também está bastante valorizado e a tendência é a de que deixe o clube após o Estadual. O atacante, porém, prefere pensar no futuro depois da final.

Tenho contrato aqui ainda com o Nova Iguaçu, uma final para jogar pela frente. Tenho de estar aqui, por mais que esteja no fim, mas ainda tenho contrato para cumprir no clube, funções a cumprir. Tenho minhas particularidades, mas acho que é uma situação mais para o futuro

Bill

O zagueiro Sérgio Raphael é outro que se valorizou e tem propostas. A Ponte Preta é um dos clubes interessados no defensor, mas o presidente do Nova Iguaçu, Jânio Moraes, garantiu que ainda não chegou uma oferta oficial.

Investimento para a Série D

Apesar do provável desmanche, o Nova Iguaçu investirá de olho no acesso à Série C. O presidente garantiu que este é o objetivo principal da temporada.