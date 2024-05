Santos terá mudanças no ataque para enfrentar o Brusque pela Série B; veja escalações

Pela primeira vez o Peixe poderá atuar com o apoio de sua torcida na Segunda Divisão. A diretoria conseguiu uma liberação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para ter 100% de público no embate. A renda será integralmente revertida as vítimas do Rio Grande do Sul, garantindo um valor mínimo de R$500 mil reais, para doação.

A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 11 horas (de Brasília).