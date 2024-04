Final da Copa do Rei divide país e gera pedido por respeito ao hino

Em coerência com a nossa exigência de respeito, espírito esportivo e diversidade como valores próprios da entidade, o Athletic Club pede aos seus torcedores que se abstenham de praticar atos ou manifestações que possam ser consideradas ilegais durante a final da Copa, que será disputada neste sábado, quando o hino é tocado. nota oficial do Athletic Bilbao

O duelo entre Athletic Bilbao e Mallorca acontece no sábado (6), a partir das 17h (de Brasília). A final da Copa do Rei será disputada no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, na Espanha.

ℹ Por una final con el máximo respeto.



El Athletic Club solicita abstenerse de realizar actos o manifestaciones que se puedan considerar una falta de respeto, incluido el momento del himno previo. #UniqueIntheWorld 🏆 #AthleticRCDMallorca -- Athletic Club (@AthleticClub) April 5, 2024

A história do País Basco

O País Basco é uma região localizada no norte da Espanha e sudoeste da França. A população já passou dos 3 milhões de habitantes.

Em 1930, a união das federações de Biscaia e Gipuzkoan possibilitou a criação da primeira equipe, chamada de Basconia. A estreia aconteceu em junho daquele ano contra a Catalunha e terminou com vitória dos bascos por 1 a 0.