Bayern e ingleses se interessam em Breno Bidon, do Corinthians, diz jornal

Após apenas três jogos com o elenco profissional do Corinthians, o meio-campista Breno Bidon já é nome cogitado em grandes clubes do futebol europeu, de acordo com o jornal espanhol AS.

O que aconteceu

O Bayern de Munique e "várias equipes inglesas" perguntaram sobre a situação do atleta, segundo a publicação. O jogador de 19 anos passou a atrair olhares internacionais principalmente desde a última Copinha, na qual foi eleito o melhor jogador em campanha que o Corinthians se sagrou campeão.

A precisão nos passes, a capacidade criativa e o trabalho em duelos físicos impressionaram europeus. O jornal destaca que as características de jogo de Bidon facilitariam sua adaptação ao futebol espanhol, mas que nenhum clube do país manifestou interesse no atleta ainda.