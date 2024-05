Pacto ativado! Estevão salva e Palmeiras vence Botafogo na Copa do Brasil

Rony muda o jogo para o Palmeiras

Raphael Veiga não teve uma boa exibição no 1º tempo, e Abel Ferreira decidiu trocá-lo por Rony logo na volta do intervalo. O atacante conseguiu ser mais participativo e fez com que o Palmeiras tivesse mais opções na construção de jogadas no ataque.

O Palmeiras chegou ao gol com Rony, e o camisa 10 ainda teve duas chances para balançar a redes: na primeira ele teve azar e Estevão tirou o gol do próprio time e na segunda o atacante balançou as redes, mas o VAR anulou.

Mesmo com várias chances criadas, o Alviverde não conseguiu matar a partida e levou o empate aos 45 minutos do 2º tempo em um raro contra-ataque do Botafogo-SP. Patrick Brey finalizou cruzado e a bola passou por baixo de Marcelo Lomba — que fazia jogo muito seguro. Estevão salvou o Alviverde no último lance do jogo após bela assistência de Rômulo.

Lances importantes

Botafogo-SP perde grande chance. Aos 9 minutos do 1º tempo, Wallison recebeu ótimo passe e ficou cara a cara com Marcelo Lomba. O lateral tentou uma cavadinha e a bola passou raspando a trave.