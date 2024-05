Herói, Estêvão é o melhor do Palmeiras em vitória; veja notas Footstats

A joia Estêvão foi o grande destaque da vitória do Palmeiras sobre o Botafogo-SP, na ida da 3ª fase da Copa do Brasil, de acordo com a plataforma especializada Footstats. Autor do gol decisivo no apagar das luzes, o jovem atacante recebeu a maior nota da partida: 7,3. Ele foi seguido por Rony na lista

Notas do Palmeiras