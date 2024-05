Palmeiras vence na bamba e deixa o Botinha sonhar!

O primeiro gol do Verdão saiu apenas na etapa final, com Rony, que até chegou a fazer outro, mas o VAR dedurou impedimento milimétrico, para desespero do calmo Abel Ferreira, que aceitou tranquilamente a anulação.

Ah, contém ironia o que eu escrevi acima...

Nos acréscimos, aquilo que poderia se configurar como castigo, quando Patrick Brey deixou tudo igual, em falha de Marcelo Lomba.

Mas um time cascudo que é, e com dois garotos espetaculares, Endrick e Estêvão, este último marcou no lance final e devolveu a vantagem ao time verde.

Bom, fato é que o Botinha pode sonhar, pois jogando em casa tem chance de ao menos levar esse mata-mata para as penalidades.

O Verdão poderia ter praticamente resolvido a parada, mas faltou ser mais agudo na hora de finalizar.