Joia da base, Breno Bidon assina novo contrato com Corinthians; veja valores

O volante Breno Bidon assinou seu novo contrato com o Corinthians, que agora tem validade até final da temporada de 2028. As partes tinham um acerto verbal desde 21 de fevereiro, mas nesta terça-feira as burocracias finais foram finalizadas.

Inicialmente, estava previsto que a multa do novo contrato de Bidon para o mercado internacional seria de 50 milhões de euros (cerca de R$ 266 milhões) e R$ 80 milhões para o mercado interno. No acordo final, ficou estabelecido que o valor para equipes do exterior vai ser de 100 milhões de euros (cerca de R$ 543 milhões) e a quantia para times do Brasil será de R$ 120 milhões. O antigo vínculo de Bidon terminava em janeiro de 2025.

O volante, que pode atuar como meia avançado, fez sua estreia na equipe profissional no empate em 0 a 0 com o Água Santa, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.