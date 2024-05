De bronca com VAR a Senna: Abel usa ironia, mas fecha noite 'paz e amor'

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, iniciou a entrevista coletiva pós-vitória sobre o Botafogo-SP com ironia envolvendo o uso do VAR, mas fechou a sessão se declarando ao alviverde. Ele também abordou Ayrton Senna, que morreu há 30 anos e recebeu diversas homenagens pelo país.

VAR com linhas diferentes? "O VAR devia ser para tirar dúvidas, mas eu olho e é gol. Falei com o Rodrigo Correia [assistente] e reclamei porque a linha não pode ser traçada no meio do corpo. A única coisa que tenho a dizer é que o VAR tem que tirar dúvidas, se é impedimento, é impedimento, e eu olho para a imagem e não é impedimento. Eu gostaria de olhar a imagem e tirar a dúvida, mas olho e vejo o corpo do Rony e do zagueiro. A linha passa no meio do corpo do zagueiro. Não é minha competência e não estudo para isso. Acho que há uma linha mais grossa que outra, isso é outra coisa que me assusta. Não sei é da Globo, não sei quem transmitiu. Não sei se tem câmeras em condições. Não pode ser [risos]. Isto é muito sério. Eu rio, mas é sério demais. Às vezes, parece uma brincadeira."

Pedido por fico de Estevão. "Não vendam este jogador, deixem ele conosco até 2027, acho que ele é diferente de tudo que já vi, ele defende, ataca, se mostra. [...] É o único pedido a direção: não deixem esse jogador sair. Ele pode ser uma referência para nós, todas as equipes precisam deste tipo de jogador porque ele faz coisas diferentes. Não sou eu que ensino a driblar e chutar, minha função é ensinar posicionamento, defesa... Ele tem uma família muito bem estruturada, tem um pai e uma mãe que ajudam muito. Os colegas falam muito bem dele, ele se sente bem em campo. Quando você começa a vestir essa camisa, tem que ser tratado de maneira igual, mas ele sabe que tem uma equipe que o ajuda. O próprio Luis está um pouco chateado porque eu não o coloquei. Não consigo colocar todos, mas é bom poder participar e desfrutar de um jogador como ele [Estevão]. Me dá gozo vê-lo jogar, mas se amanhã ele ficar fora não me critiquem, porque ele não pode jogar todos os jogos."