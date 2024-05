Goiás vence Cuiabá com Galhardo decisivo e larga em vantagem na Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, o Goiás bateu o Cuiabá por 1 a 0 no Estádio Hailé Pinheiro, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Thiago Galhardo marcou o gol que deu a vitória aos donos da casa, fazendo seu primeiro gol pelo novo clube.

Agora, o Cuiabá precisa vencer o jogo de volta de qualquer jeito para avançar de fase, enquanto o Goiás tem a vantagem do empate. As equipes voltam a se encontrar no dia 23 de maio, na Arena Pantanal.

O Cuiabá volta a campo neste domingo, quando recebe o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. O Goiás visita o Brusque, na mesma data, pela Série B.