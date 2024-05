Palmeiras volta a usar 'pacto' para superar erro do VAR e ter vitória suada

O Palmeiras poderia ter liquidado o Botafogo já nesta quinta-feira na partida de ida pela 3ª fase da Copa do Brasil. Era para ser a noite de redenção de Rony, autor do gol único e que teve mais dois "tirados" por diferentes motivos, sendo o mais grave deles um erro de arbitragem. O Botafogo-SP ainda conseguiu empatar nos acréscimos, mas o Verdão resolveu convocar o pacto novamente para conseguir a vitória no último lance do jogo.

Antes de mais nada: é bom destacar que o time do interior de São Paulo teve chance de marcar mais de uma vez, aproveitou contra-ataque cedidos pelo Alviverde especialmente no primeiro tempo, mas parou em Marcelo Lomba. O empate veio justamente em uma bola que parecia defensável depois de tantas boas defesas do goleiro reserva.

Mas, antes disso, Rony entrou, fez o primeiro e só não fez o segundo porque Estevão resolveu dividir a bola com ele quando o gol estava livre. O jovem promissor atuou de zagueiro e impediu o 2 a 0. Em seguida, Rony fez o seu "hat-trick". Em belíssimo cruzamento, o atacante deu um peixinho e balançou as redes. O VAR, no entanto, entrou em ação e anulou o gol. A questão é que claramente a linha foi traçada no lugar errado.