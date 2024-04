'Dias felizes': Cristiano publica foto sorrindo logo após derrota do United

O jogador Cristiano Ronaldo publicou uma foto em que aparece sorrindo enquanto olha uma tela de celular. O fato inusitado está no momento da postagem: a imagem foi ao ar logo depois da derrota do Manchester United, seu antigo clube, no Campeonato Inglês.

O que aconteceu

O astro português postou a foto no X, antigo Twitter, com a legenda "Happy days" (dias felizes). Ele aparece vestindo boné e jaqueta do Al-Nassr, sentado ao lado de uma bandeira da Arábia Saudita.

A internet logo repercutiu a situação. Nos comentários, muitos notaram que a publicação foi feita minutos após o final do jogo entre Chelsea e Manchester United, em que o ex-clube de CR7 foi derrotado.