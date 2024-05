Carille indica Souza como reserva de Escobar, e Hayner pode perder espaço no Santos

"Hoje o Souza é o reserva do Escobar, está integrado. Achei interessante ele jogar pois vamos jogar apenas na segunda. O último jogo inteiro dele foi na Copa São Paulo, em janeiro. É importante ele ir para campo em uma situação mais real de jogo. Ele reintegra na quinta e vai estar no banco contra o Guarani", disse.

Orlando Ribeiro, treinador do sub-20, não poupou elogios ao falar do garoto, mas ressaltou que ele ainda tem pontos a evoluir para se firmar no profissional.

"O Souza veio para nos ajudar. Veio do profissional, ele foi convocado para alguns jogos. O Carille, junto com a comissão, liberou ele e o Samuel para vir para o sub-20. O Souza é um jogador inteligente, de qualidade ofensiva melhor que defensiva. Talvez ele precise de uma fase defensiva um pouco melhor", disse à reportagem.

"Mas é extremamente inteligente e técnico, atleta de Seleção Brasileira. Ele esteve mais na Seleção ano passado do que treinando com a gente. Então, talvez tenha queimado algumas etapas no sub-20 e esteja um pouco precoce. Estamos observando, vendo o que pode melhorar. Está ganhando minutagem", ampliou.

Com o sucesso de Souza, quem deve perder espaço no Santos é Hayner, que foi contratado no começo deste ano. Ele chegou sem muitos holofotes, mas foi ganhando cada vez mais espaço com o técnico Fábio Carille.