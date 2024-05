São Paulo coloca à prova bom retrospecto em Belém contra time 'sensação' na Copa do Brasil

?? Mais uma estreia pela frente para Luis Zubeldía, agora na @CopaDoBrasilCBF! #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/hHWM8cvtkg

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 30, 2024

Desta vez, a equipe comandada por Luis Zubeldía enfrentará um clube em ascenção. O Águia de Mabará faz a melhor campanha de uma equipe paraense na atual edição da Copa do Brasil. Outros representantes do estado, Paysandu e o Remo já foram eliminados.

A equipe marabense também chegou à terceira fase da Copa do Brasil no ano passado, mas caiu para o Fortaleza por 8 a 1 no placar agregado.

O Águia de Marabá tem alguns trunfos para bater o São Paulo. O time conta com um dos artilheiros do torneio neste ano, o atacante Braga, de apenas 22 anos. Ele marcou três gols na atual edição da competição. Um na vitória sobre o Coritiba, na primeira fase, e dois no triunfo contra o Capital-TO, na fase seguinte.