Palmeiras x Real Brasília: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão feminino

O Palmeiras tem 13 pontos conquistados e ocupa a quinta colocação na tabela. Na última rodada, as Palestrinas perderam de virada para a Ferroviária, por 2 a 1, fora de casa. Enquanto o Real Brasília ocupa o nono lugar, com dez pontos. O time de Brasília vem de um empate por 1 a 1 com o Internacional, em casa.

Arbitragem

O trio de arbitragem será composto pela árbitra Vanessa de Souza Guijansque e pelas assistentes Patricia Carla de Oliveira e Marcela de Almeida Silva.