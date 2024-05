A hora de o Bahia sonhar com o título da Copa do Brasil

O Bahia nunca venceu a Copa do Brasil e, embora a Taça Brasil de 1959 pudesse ter sido somada à história do mata-mata nacional, a escolha da CBF foi pela unificação com o Brasileirão. Havia muitas formas de unificar os campeonatos e não unificar era uma hipótese plausível. A decisão, assinada em 2010, deixa o Bahia com dois títulos brasileiros, de 1959 e 1988, e nenhum da Copa do Brasil.

De modo que as melhores campanhas em Copas do Brasil foram as de 2002, 2012, 2018 e 2019, todas com eliminação nas quartas de final.

Nunca semifinais, o que já aconteceu com o Fortaleza, jamais uma finalíssima, como o Vitória conseguiu em 2010.