Aproveitamento do Palmeiras no início do Brasileirão 2024 se assemelha ao de 2022

O desempenho do Palmeiras no início do Campeonato Brasileiro tem deixado a desejar. Em quatro jogos, a equipe somou uma vitória e dois empates além de uma derrota. Com um aproveitamento de 41,6%, o Alviverde faz uma campanha semelhante a que fez comparando os quatro primeiros jogos de 2022, quando levantou a taça ao fim do torneio.

Na estreia do Brasileirão nesta temporada, o Palmeiras venceu o Vitória, por 1 a 0, com gol de Richard Ríos, no Barradão. Em seguida, foi derrotado pelo Internacional, pelo mesmo placar, em Barueri. Enquanto nas duas últimas rodadas não saiu do 0 a 0 contra o Flamengo, no Allianz Parque, e contra o São Paulo, no Morumbis.

Em 2022, o Palmeiras venceu seu primeiro jogo apenas na quarta rodada, quando bateu o Corinthians, por 3 a 0, no Allianz Parque. Antes, na estreia, o Verdão havia sido derrotado pelo Ceará, por 3 a 2, também diante de sua torcida. Na segunda e terceira rodadas, respectivamente, empatou com Goiás, por 1 a 1, e com o Flamengo, por 0 a 0, ambos fora de casa.