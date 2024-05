Internacional x São Paulo: veja informações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão feminino

Nesta quarta-feira, o São Paulo visita o São Paulo pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A bola rola a partir das 15h (de Brasília), no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

O Tricolor chega confiante após a vitória sobre o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, no último domingo. Com isso, o time assumiu a terceira posição da tabela de classificação, com 14 pontos. A diferença para o líder Corinthians é de apenas cinco.

Do outro lado, as Coloradas ficaram no empate com o Real Brasília na rodada passada, por 1 a 1. A equipe está na 14ª posição do torneio, com quatro pontos.