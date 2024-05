Morte de Senna talvez não tenha relação com a coluna de direção da Williams

"Só eu e Ayrton sabíamos com precisão o que era guiar aquele carro, naquela curva, naquele dia, naquela pista, com pneus frios", disse Hill", em entrevista ao jornal britânico "The Times".

A questão levantada por Hill, hoje comentarista de Fórmula 1 na Sky Sports, leva em consideração o fato de que na ocasião o safety-car, recém implantado, andava em velocidade muito menor se comparada ao que anda atualmente, e isso provocou a redução na pressão dos pneus.

Como a Williams buscava recuperar terreno no campeonato (Senna não havia pontuado nas duas primeiras corridas de 1994), o ajuste de altura fora feito para que o chassi ficasse o mais baixo possível, e consequentemente tivesse melhor desempenho ante a Benetton de Michael Schumacher, líder do campeonato.

Com as ondulações nítidas na Tamburello, se a traseira ficou ainda mais vulnerável, com a parte de trás do assoalho tocando vigorosamente no asfalto, as rodas dianteiras levantaram, ainda que poucos milímetros, deixando Senna em situação crítica, sem conseguir contornar a curva.

FALHA NO SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA

As duas Williams, de Senna e Hill, estavam dotadas de um sistema de direção hidráulica. Damon Hill levantou a hipótese de uma pane neste sistema, no depoimento que deu ao jornalista Malcolm Foley, que escreveu o livro "Senna versus Prost - The Story of tje most deadly rivairy in Formula One".