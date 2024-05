Luiz Gustavo, Bobadilla e mais: veja opções do São Paulo para o lugar de Pablo Maia

Porém, o jogador vem de uma lesão no tendão de Aquiles e ainda não reúne o ritmo de jogo ideal. Ele foi relacionado para o clássico diante do Palmeiras, mas não entrou em campo. Sua última aparição foi no empate com o Bragantino pelo Campeonato Paulista, no dia 17 de fevereiro.

Uma outra alternativa é o paraguaio Damián Bobadilla, que iniciou o Choque-Rei, na última segunda-feira. Porém, o atleta tem características um pouco diferentes e é menos marcador que Pablo Maia.

Há também a possibilidade de garotos da base ganharem espaço, como Negrucci e Iba Ly. Nenhum dos dois recebeu muitas oportunidades com Thiago Carpini, mas podem mudar o cenário sob o comando de Zubeldía.

O técnico argentino também pode 'ousar' e escalar atletas mais ofensivos, como Rodrigo Nestor, que recém voltou de uma lesão no joelho. Apesar de jogar mais à frente, ele já exerceu funções mais recuadas, e Luis Zubeldía já disse que pretende dar mais chances ao jovem nas próximas partidas. Outra opção semelhante é Galoppo.

Pablo Maia passará por cirurgia

Pablo Maia se lesionou no último lance da atividade final do São Paulo antes do Choque-Rei. Por isso foi cortado por Zubeldía e ficou de fora da partida.