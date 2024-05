Cadê o Miguelito? Carille observa joia, que vive ansiedade de subir no Santos

O tento foi visto de perto pelo técnico Fábio Carille, que ainda não deu chances para o meia desde que chegou ao Santos. O boliviano até chegou a treinar entre os profissionais, mas foi "devolvido" para a base.

Em entrevista à Gazeta Esportiva, o comandante falou sobre a situação de Miguelito e afirmou que o observa de perto para poder puxa-lo em breve.

"Ele está inscrito na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois da Copa São Paulo, os jogadores subiram com um desequilíbrio muscular muito grande e ficaram fazendo um trabalho à parte. O Souza, por exemplo, eu já levei para o banco e quero que ele tenha mais minutagem para que eu possa puxar a qualquer momento. O Miguelito é um desses casos", disse.

Treinador do sub-20, Orlando Ribeiro também falou com a reportagem sobre o trabalho feito com a joia.

"Ele está sendo observado. Entendemos que ele está em uma transição. Acredito que tudo tem a sua hora. O Carille vê quase todos os nossos treinos e sempre conversa com nós, pedindo alguns meninos para treinar. O profissional estando integrado, como está, fica mais fácil. Ele está sendo observado", comentou.