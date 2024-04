São Paulo: Casares responde a acusações de Textor e promete ir à Justiça

O São Paulo já havia se manifestado institucionalmente ontem. O clube publicou nota oficial repudiando a "afirmação sem nenhum vestígio de prova" de Textor.

Acusações de Textor

Textor publicou comunicado ontem (01) afirmando que jogadores do São Paulo manipularam partida vencida pelo Palmeiras. O confronto realizado em 25 de outubro de 2023, pela 28ª rodada do Brasileirão, terminou em 5 a 0 a favor do Alviverde.

Textor afirmou que "segundo experts e inteligência artificial", a goleada do Palmeiras sobre o São Paulo foi manipulada por pelo menos cinco jogadores tricolores.

De acordo com o cartola, sete atletas exibiram desvios anormais em situações chaves de gol. Mas cinco deles excederam os limites "que poderiam estabelecer clara e convincente evidência de manipulação."

O dirigente do Botafogo ainda citou Palmeiras 4x0 Fortaleza, dessa vez no Brasileirão 2022, como partida manipulada. Utilizando o mesmo argumento de "experts e inteligência artificial", o norte-americano apontou que quatro jogadores do Fortaleza teriam apresentado desvios anormais. O clube da capital cearense repudiou as "absurdas e infundadas declarações."