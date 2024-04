Libertadores começa em segundo plano com brasileiros poupando para finais

Eu aprendi na vida que, sempre, o próximo passo é o mais importante. E isso me fortalece numa coincidência, se eu ficar olhando por cima da situação. Estou falando de coração aberto

Tite, sobre poupar na final do Estadual ou na Libertadores

Palmeiras reclamou

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, reclamou do calendário após o primeiro jogo da final do Paulista. Com um dia a menos de preparação do que o Santos, ele viu sua equipe ser derrotada por 1 a 0 e agora precisa reverter o placar no duelo de volta, no domingo.

Por isso, deve optar por ao menos alguns suplentes no jogo de amanhã (3), contra o San Lorenzo, na Argentina.

Tal estratégia não é novidade no Verdão. Na Libertadores passada, o português montou equipe suplente diante do Bolívar, na Bolívia, de olho na final do Paulistão contra o Água Santa. Perdeu o jogo na Libertadores, conquistou a taça, e a classificação ainda assim aconteceu com alguma tranquilidade.