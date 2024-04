Notas do Flamengo: Fabrício Bruno se destaca na altitude, e Rossi vai mal

O Flamengo foi mal no empate por 1 a 1 com o Millonarios, a estreia da Libertadores. Fabrício Bruno recebeu a maior nota do Footstats, site especializado em estatísticas, e o goleiro Rossi a pior.

Veja as notas

Flamengo

Rossi - 4,7

Varela - 5,6

Fabrício Bruno - 6,6

David Luiz - 6,3

Viña - 6,0

Erick Pulgar - 5,3

Igor Jesus - 5,3

Arrascaeta - 6,0

Bruno Henrique - 5,4

Everton Cebolinha - 5,3

Pedro - 6,1

Allan - 5,7

Luiz Araújo - 5,3

Ayrton Lucas - 5,3

Evertton Araújo - 5,6

Millonarios