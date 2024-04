Neymar se aproxima do Santos, mas continua distante da seleção brasileira

Outra menção ao jogador do Al Hilal foi feita por Vini Jr, ao falar da liderança que começa a exercer sobre o elenco. "Danilo é o mais velho, mas é brincalhão e sempre com mais jovens, nos dando liberdade. Quando o Neymar vem, Casemiro, Marquinhos, eles dão tranquilidade", afirmou, na histórica entrevista coletiva antes do duelo contra a Espanha.

Dorival Júnior falou sobre Neymar apenas uma vez, na entrevista prévia ao duelo com a Inglaterra em Wembley. Ao ser perguntado sobre a presença do maior artilheiro da seleção na Copa América, mostrou-se pouco otimista. Ele deve estar à disposição após cirurgia no joelho entre agosto e setembro.

"Temos de aguardar a sua recuperação. Esteve no Brasil na semana passada para uma reavaliação. Processo vem sendo respeitado, está evoluindo muito bem, porém, ainda é muito cedo para fazer avaliação mais concreta em relação a essa possibilidade, de termos o atleta já em condições. Acredito que demande mais tempo para completar a recuperação".

Sem stories

Quando está afastado por lesão, Neymar costuma publicar "stories" assistindo aos jogos de suas equipes e da seleção brasileira. Desta vez, o camisa 10 não fez uma única publicação mencionando a equipe comandada por Dorival. O aniversário da cantora Anitta, amiga do jogador, foi o grande destaque do período em suas redes sociais.

Por outro lado, Neymar respirou o Santos no último fim de semana. Ele usou seu avião para ir até a Baixada Santista, assistiu ao jogo do camarote e até entrou com a taça do Campeonato Paulista em campo.