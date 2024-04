Militão se emociona em volta aos gramados: 'Tinha que ser em casa'

A entrada de Militão foi praticamente simbólica. Ele entrou em campo aos 47 minutos do segundo tempo, no lugar de Dani Carvajal. O árbitro decretou o fim de jogo aos 49.

O Real Madrid contou com o brilho de Rodrygo para vencer. O brasileiro marcou os dois gols da vitória, garantindo a vantagem de oito pontos sobre o Barcelona a oito jogos do fim do Campeonato Espanhol (75 a 67).