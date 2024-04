Borré se atrapalha, e Inter empata com Belgrano na estreia na Sul-Americana

Como foi o jogo

Durante o primeiro tempo, o Inter jogou como se estivesse em casa. O Colorado dominou com posse de bola e criação de jogadas no campo de ataque, mas finalizou pouco e sem perigo.

Borré, a principal contratação do Inter no ano, não achou espaço para concluir as jogadas. O atacante se movimentou e até tentou buscar jogo fora da área, mas ficou devendo no toque final.

O Belgrano voltou mais atento para o segundo tempo, dando dois sustos seguidos com apenas um minuto de jogo. Primeiro, Passerini driblou Renê, mas isolou a finalização. Depois, Barinaga recebeu bola que passou por toda a defesa colorada, mas também chutou para fora.

Com muitas faltas e paradas, as chances de gol voltaram a surgir nos minutos finais de partida.

Gols e destaques

Primeira chance colorada: Com 11 minutos, Borré ficou sozinho de cara para o gol depois de saída errada do goleiro Chicco em disputa com Bustos. O atacante colombiano perdeu o tempo do cabeceio e não conseguiu finalizar, mesmo com o gol vazio.