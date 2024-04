São Paulo repudia acusações de Textor e diz que tomará medidas

O São Paulo se manifestou após John Textor, dono da SAF do Botafogo, dizer que jogadores do Tricolor foram manipulados na derrota da equipe para o Palmeiras, por 5 a 0, no Brasileirão do ano passado. Ele não apresentou provas.

O que aconteceu

Textor afirmou que "segundo experts e inteligência artificial", a goleada do Palmeiras sobre o São Paulo foi manipulada por pelo menos cinco jogadores do São Paulo.

O São Paulo repudiou as acusações de Textor. Em nota oficial, o clube afirmou que a fala do dono da SAF do Botafogo "ataca a idoneidade de jogadores e a lisura da instituição".