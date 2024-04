Flamengo: 'Landim está querendo ver Gabigol pelas costas', diz RMP

O colunista Renato Mauricio Prado destacou no Fim de Papo que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, está querendo ver Gabigol pelas costas. Segundo RMP, o mandatário rubro-negro não vai fazer muita força para renovar com o atacante, que está suspenso até 2025.

A entrevista do Landim ontem à CNN foi reveladora. Pela primeira vez, ele disse o seguinte: 'O Gabriel é que vai decidir se ele quer ficar no Flamengo ou não'. Nós não vamos — ele deixou isso claro — atender aos pedidos do Gabriel, que eles consideram astronômicos e me parece que foram mesmo. 'Nós vamos fazer como fizemos com o Everton Ribeiro, vamos fazer uma proposta para o Gabriel renovar, se ele tiver uma proposta melhor, ele que seja feliz' — essa entrevista, para mim, deixa muito claro que o Landim no fundo está querendo ver o Gabriel pelas costas. Eles vão recorrer ao CAS [Corte Arbitral do Esporte], dizer que estão do lado do Gabriel, mas a verdade é que, com essa entrevista da CNN, ficou muito claro que o Landim disse: 'Gabriel, faça feito o Everton Ribeiro, pegue sua malinha e vá ser feliz em outro lugar'. Renato Mauricio Prado

Assista ao Fim de Papo na íntegra