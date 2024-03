Torcedores do Fla fazem ação em apoio a Gabigol antes da final do Carioca

Torcedores do Flamengo fizeram uma ação em apoio a Gabigol nos arredores do Maracanã, antes do primeiro jogo da final do Carioca, contra o Nova Iguaçu. O atacante foi punido por dois anos acusado de tentar fraudar exame antidoping.

O que aconteceu

Foram distribuídos cerca de 3 mil adesivos com a mensagem "Fechado com Gabigol". O adesivo tem um fundo vermelho e a silhueta do atacante com o famoso gesto da comemoração do muque.

A iniciativa foi da organizada "Nação 12", e começou logo após o resultado do julgamento. Há a possibilidade de mais adesivos serem distribuídos antes do segundo jogo da decisão.