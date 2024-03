PVC: Endrick transformou 5 metros em uma fazenda na grande área

O colunista Paulo Vinícius Coelho destacou no De Primeira que Endrick está se transformando num dos maiores inventores de gol do futebol brasileiro. Segundo PVC, cinco metros na grande área são um latifúndio para a joia palmeirense.

'Endrick transformou 5 metros numa fazenda na grande área': "Ele transformou um espaço de 5 metros numa fazenda no lance do gol, é quase redundante falar sobre a facilidade que o Endrick tem na grande área, mas ele vem nas costas do zagueiro, consegue achar o espaço que não existia, e aí tem o domínio, a tranquilidade de levantar a cabeça, olhar o posicionamento do Jordi e desviar do goleiro. Por que eu falo que ele transformou 5 metros em uma fazenda".

'O Palmeiras ganhou na paz de Endrick nesta sexta-feira santa': "O Palmeiras jogou de branco em referência a uma campanha de "Basta ao ódio", que tem muito a ver com a intolerância das redes sociais e com a briga entre Palmeiras e São Paulo. E a paz o Palmeiras só teve a partir desse momento, basta ao ódio, mas quem teve paz foi o Endrick para fazer esse gol aos 8 minutos do segundo tempo. O Palmeiras ganhou na paz de Endrick nesta sexta-feira santa".