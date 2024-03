Maracanã responde Governo afirmando dar assistência de hidratação a público

Sobre os serviços de hidratação dentro do Maracanã, a administração respondeu: "São disponibilizados bebedouros em diversos pontos no Estádio, para a hidratação gratuita do público, além da existência de diversos pontos de comercialização de alimentos e bebidas de fácil acesso ao público".

Classificação e jogos Carioca

Torcedores denunciam proibição, bebedouros quebrados e bares sem água

Torcedores notificaram a Senacon alegando que foram proibidos de entrar com garrafas d'água no jogo entre Nova Iguaçu e Vasco. A partida foi válida pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca.

Nas redes sociais, muitos alegaram que haviam bebedouros que não estavam funcionando dentro do estádio. Além disso, disseram que alguns bares não tinham mais água para vender já no intervalo da partida. O UOL presenciou duas torcedoras passando mal por conta do calor. Elas foram socorridas por funcionários do Maracanã.

Ferj não responde e é notificada novamente

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) não respondeu a notificação da Senacon. A Secretaria Nacional do Consumidor informou que a entidade foi novamente notificada na última terça-feira (26).