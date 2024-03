Maracanã é notificado por proibir garrafas d'água em Nova Iguaçu x Vasco

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) notificou a administração do Maracanã e a Federação de Futebol do Rio de Janeiro após receber queixas de torcedores que alegam terem sido proibidos de entrar com garrafas d'água na partida entre Nova Iguaçu e Vasco, no último domingo (17), quando a cidade atingiu sensação térmica recorde de 62,3º. O consórcio - gerido pela dupla Fla-Flu - e a Ferj têm 48h para apresentar respostas.

Das notificações ao consórcio

A Senacon apresentou três questionamentos ao consórcio do Maracanã. Todos abordando os procedimentos de hidratação que têm sido adotados no estádio. Confira as notificações:

Está sendo autorizado que os torcedores (consumidores) entrem no estádio portando garrafas de água para sua própria hidratação?