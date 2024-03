A história do País Basco, a seleção que só joga amistosos

Na atual Data Fifa, a seleção do País Basco voltou a jogar depois de quase quatro anos, empatou com o Uruguai por 1 a 1 e levantou questionamentos sobre o fato de só poder disputar amistosos.

O que aconteceu

No estádio San Mamés, em Bilbao, a equipe basca convocou apenas atletas que atuam na região. Real Sociedad e Athletic Bilbao formaram a base da escalação.

Em campo, Álvaro Djaló marcou o gol da seleção do Pais Basco ainda no primeiro tempo. Vecino empatou para o Uruguai no início da etapa final.