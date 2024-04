Em boa fase, Julio Furch está próximo de se tornar décimo maior artilheiro estrangeiro do Santos

Esse é o espírito. União #PelaReconstrução. Vamos, meu Santos! ? pic.twitter.com/etrcIjlJDY

? Santos FC (@SantosFC) April 28, 2024





O líder da lista é o uruguaio Carlos Sánchez. O atleta ficou no Peixe de 2018 a 2021 e, no período, cravou 32 tentos. A segunda poisção fica com Copete, colombiano que somou 26 gols entre os anos de 2016 e 2021. Soteldo, que deixou o Santos ao final da última temporada e atualmente está no Grêmio, aparece na terceira colocação, com 21.

Antes de cravar contra o Avaí, Julio Furch tinha marcado pela última vez no confronto contra a Inter de Limeira, pela 12ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Na ocasião, no jogo disputado na Vila Belmiro, o Santos venceu por 3 a 2, com dois gols do argentino, sendo um de pênalti, e um de Cazares. Ambos os gols dos visitantes foram feitos por Diego Quirino.

Pela quarta rodada da Série B, o Santos volta aos gramados apenas apenas no dia 6 de maio, uma segunda-feira, quando encara o Guarani, na Vila Belmiro, às 20h (de Brasília).