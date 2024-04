Zubeldía terá Morumbis lotado ao seu favor após superar atmosfera do estádio em 2023

Luis Zubeldía fará sua estreia no Morumbis nesta segunda-feira, no clássico contra o Palmeiras, às 20h (de Brasília), em duelo que fecha a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador do São Paulo já esteve no estádio no ano passado, mas a atmosfera, na ocasião, foi bastante hostil para ele e sua equipe.

Zubeldía enfrentou o São Paulo em 2023 nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Após vencer o jogo de ida, em Quito, por 2 a 1, a LDU foi ao Morumbis em vantagem pela classificação, mas acabou derrotada por 1 a 0, resultado que levou a decisão para os pênaltis. Na marca da cal, melhor para os equatorianos: 5 a 4, com James Rodríguez desperdiçou sua cobrança.

Mais de 52 mil torcedores estiveram nas arquibancadas do Morumbis naquela noite apoiando o São Paulo, e Luis Zubeldía teve uma amostra do que é uma noite com o estádio tricolor completamente lotado. No clássico contra o Palmeiras, a atmosfera deverá ser ainda mais hostil para os integrantes do time adversário.