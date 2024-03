Por que Gabigol levou dois anos de gancho, mas pode jogar em abril de 2025

O texto diz que a punição pode começar na data da coleta da amostra ou na data da violação da regra antidopagem.

Foi naquele dia de abril de 2023 que Gabigol, segundo o tribunal, tentou fraudar o exame de doping, em um teste no Ninho do Urubu conduzido pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD).

A definição da data de abril de 2023 é possível porque o CBA prevê essa adaptação para casos em que o processo no TJD-AD sofreu atraso substancial.

Com isso tudo, Gabigol poderá voltar a jogar em abril de 2025.

Ainda assim, já será após o término do atual contrato com o Flamengo, que expira em 31 de dezembro de 2024.