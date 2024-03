Endrick cita luta dos pais e valoriza 'vida conquistada com lágrimas'

Nos dias bons, quando o dinheiro rendia, a mãe cozinhava linguiça para os outros meninos. Mas na maioria dos dias, só dava para gente mesmo comer, e ela se sentia muito culpada fazendo comida em casa, porque os meninos sentiam o cheiro da carne cozinhando, e eles perguntavam se tinha alguma para eles também. Endrick, ao The Players' Tribune

O atacante do Palmeiras citou um episódio em que Cintia não tinha mais dinheiro da quantia enviada por Douglas [pai de Endrick]. Ele relatou que ela encontrou um "trocado" e comprou uma bronha de milho que estava há dois dias no mercado.

O pai mandou 50 reais, mas o dinheiro só ficaria disponível no dia seguinte. Ela se ajoelhou e orou a Deus pedindo ajuda. Então, ela pegou a bolsa na cadeira e começou a revirar, cavando até o fundo. Ela achou 2 reais, irmão. Trocados perdidos. Um presente de Deus. Ela foi ao supermercado e comprou broinha de milho de dois dias.

Sobre o pai, Endrick citou o esforço de Douglas para se tornar jogador profissional no passado. Ele chegou a caminhar de Brasília até São Paulo a pé para fazer testes e dormiu sob o teto da bilheteria do estádio do Palmeiras. O jogador também lembrou a ajuda dada por Jailson e jogadores do Verdão quando Douglas comia apenas sopa no CT do clube por estar perdendo os dentes.

O jogador concluiu a carta valorizando a vida que a família tem hoje. Segundo ele, ela foi "conquistada com muito trabalho e lágrimas".