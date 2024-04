Salah e Klopp se desentendem em empate do Liverpool pelo Inglês

O Liverpool voltou a a tropeçar no Campeonato Inglês neste sábado, ao empatar com o West Ham por 2 a 2, no Estádio Olímpico do Londres. Durante o jogo, o atacante egípcio Mohamed Salah se desentendeu com o técnico Jurgen Klopp.

A discussão aconteceu aos 34 minutos do segundo tempo, quando o egípcio entrou na partida no lugar de Luis Díaz. Salah teria ficado insatisfeito por não ter iniciado o jogo como titular e por isso se desentendeu com Klopp.

Após a partida, Salah preferiu não comentar sobre o ocorrido, mas deixou claro que se falasse "haveria fogo".