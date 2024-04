Ex-São Paulo, Gabriel Sara marca golaço pelo Norwich na Segunda Divisão Inglesa

O meia Gabriel Sara, ex-São Paulo, é um dos grandes nomes da temporada do Norwich City, time que joga a Segunda Divisão do futebol inglês. Neste sábado, o brasileiro marcou um golaço no empate da equipe com o Swansea City por 2 a 2.

Aos 34 minutos do jogo, quando o Norwich perdia por 1 a 0, Sara acertou um chutaço de pé esquerdo no ângulo, anotando um verdadeiro golaço para empatar a partida. Após o duelo, o jogador comentou sobre o lance.

"Quando eu dominei a bola, eu definitivamente coloquei na minha cabeça que iria chutar. Eu não estava esperando este gol, mas fico feliz que aconteceu. Espero continuar marcando gols como este", disse Sara, em entrevista ao próprio Norwich.