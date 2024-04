Zé Rafael treina à parte, e Palmeiras segue preparação para enfrentar o São Paulo pelo Brasileirão

Olhou, passou! ???#AvantiPalestra pic.twitter.com/f6QOONqXvl

? SE Palmeiras (@Palmeiras) April 27, 2024

O técnico Abel Ferreira não deve ter grandes problemas para escalar sua equipe para o clássico, já que terá a maioria do elenco à disposição. Para este duelo, o treinador pode optar por poupar alguns atletas, como fez na virada por 3 a 2 sobre o Independiente del Valle, quando o zagueiro Murilo e o atacante Flaco López começaram no banco de reservas. Apenas o atacante entrou no decorrer do jogo.

Mesmo desgastado, o meia Raphael Veiga não saiu do time titular nos últimos jogos. O jogador treinou normalmente com o restante do elenco. No jogo da Libertadores, no meio de semana, o camisa 23 deu lugar a Luis Guilherme, que marcou o gol da vitória. O jovem pode voltar a ser acionado.

No Brasileirão, o Palmeiras tem uma vitória, uma derrota e um empate. O duelo que terminou com a igualdade no placar foi contra o Flamengo, no Allianz Parque, na última rodada da competição nacional.