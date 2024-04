Com James em campo, São Paulo se reapresenta no CT e inicia preparação para o Choque-Rei

O São Paulo se reapresentou na manhã deste sábado, no CT da Barra Funda, após a vitória por 2 a 0 sobre o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pela Libertadores. Sob o comando de Luis Zubeldía, o elenco iniciou sua preparação para o clássico contra o Palmeiras, que acontece segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Morumbis, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

James Rodríguez, que vem desfalcando o São Paulo nos últimos jogos por causa de uma lesão muscular na região posterior da coxa direita, é dúvida para a partida, embora tenha ido a campo neste sábado e garantido em uma live há alguns dias que voltaria a ficar à disposição na próxima semana.

Os atletas que atuaram por mais tempo contra o Barcelona de Guayaquil fizeram um trabalho mais leve no gramado neste sábado coordenado pela preparação física. O restante do elenco, por sua vez, treinou sem restrições.