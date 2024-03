Endrick ganha mais de 300 mil seguidores após primeiro gol pela seleção

Endrick tem cerca de 10,8 milhões somando todas as suas redes sociais. Ele soma 7,8 milhões no Instagram, 2,7 milhões no TikTok e 295 mil no X (antigo Twitter).

O crescimento acelerado do Endrick nas redes sociais ocorre por alguns motivos, como performance dentro do campo, gestão da carreira e imagem, carisma e por ser querido por todas as torcidas. A rede social é um ativo importante do atleta. É sem dúvida um dos pontos que a empresa analisa ao tomar a decisão de patrocinar ou não um profissional. Logo, quanto maior o número de seguidores engajados, mais atrativo ele se torna. Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, agência exclusiva para a gestão de contratos de patrocínio e imagem de Endrick

Gol histórico e mensagem do Manchester United

Endrick marcou o gol da vitória do Brasil contra a Inglaterra. O atacante aproveitou o rebote de Pickford após chute de Vini Jr e anotou o único tento do triunfo brasileiro, em Wembley, por 1 a 0.

O atacante se tornou o jogador mais jovem a fazer um gol em Wembley. Ele conseguiu a marca tendo 17 anos e 245 dias de vida.

Endrick também se tornou o quarto jogador mais jovem a fazer um gol pela seleção brasileira. Ele fica atrás apenas de Pelé (16 anos e 257 dias), Edu (16 anos e 306 dias) e Ronaldo (17 anos e 228 dias).