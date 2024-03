United enaltece Endrick após vitória do Brasil por causa de ídolo inglês

Além de Bobby, Endrick destacou Ronaldo, e o comunicado do United lembrou que este confronto da Inglaterra contra o Brasil aconteceu 30 anos depois do dia em que Ronaldo fez sua primeira aparição internacional pela seleção principal, exatamente no dia 23 de março de 1994, com uma vitória sobre a Argentina no Estádio do Arruda, em Recife, por 2 a 0. O atacante palmeirense completou: "Jogando no estádio que o Bobby jogou, marcando no dia da estreia do Ronaldo. São memórias muito importantes para mim."

Nascido em Ashington, no sudoeste da Inglaterra, Charlton jogou futebol profissional entre 1956 e 1975, sendo 17 anos apenas no Manchester United. Ele se aposentou em 1973, portanto, exatamente 33 anos antes de Endrick nascer. Sir Bobby, que faleceu em 21 de outubro do ano passado, somou 106 partidas pela Inglaterra entre 1958 e 1970, marcando 49 gols, e foi um dos maiores jogadores da história do time de Manchester, como ressaltou o comunicado dos red devils.