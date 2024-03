Endrick dá cartão de visitas, marca em 1ª chance e Brasil vence Inglaterra

A partida foi marcada por várias caras novas na seleção, além do treinador. Bento, Beraldo, Fabricio Bruno, Wendell, João Gomes, Pablo Maia e Savinho fizeram tiveram suas primeiras atuações no escrete canarinho no primeiro jogo do novo comandante.

Apesar de ser um amistoso, o duelo foi pegado. Jogadores de ambos os lados não aliviaram nas entradas nem economizaram nas faltas, tratando o confronto entre as gigantes seleções como se fosse uma partida oficial. O duelo ainda contou com homenagens ao ídolo brasileiro Zagallo, que morreu em janeiro.

O Brasil volta a campo na terça (26) para o amistoso contra a Espanha, às 17h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, marcado com a bandeira da luta contra o racismo. No mesmo dia, a Inglaterra encara a Bélgica.

Como foi o jogo

O Brasil começou levando sufoco da Inglaterra. Os donos da casa pressionaram a saída de bola e encurralaram os visitantes, que sofreram para tentar escapar da armadilha. As jogadas não tinham sequência e diversos passes errados.

A seleção pentacampeã foi se encaixando aos poucos e quase saiu na frente em contra-ataques. Os toques curtos se acertaram e a bola longa virou a principal arma do escrete canarinho. Paquetá, Vini Jr e Rodrygo comandaram as ações ofensivas e exploraram as estocadas. Uma bola tirada quase em cima da linha e a trave, no entanto, impediram que o zero saísse do placar.